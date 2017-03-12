Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa kesimi açılış törenindeki konuşmasında, "Şimdi biz bu eserleri yapıyoruz ya, Batı'dakilerin ayarı bozuluyor, daha da bozulacak. Güneş Doğu'dan doğuyor, Batı'dan hayır gelmez." ifadelerini kullandı.

Halk oylamasına bir aydan biraz fazla zaman kaldığını ve Türkiye'nin her tarafını dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, bugün de İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik ve Bursa arasındaki 25 kilometrelik kısmının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Otoyolun Osmangazi Köprüsü-Gemlik ve 26 kilometrelik Kemalpaşa-İzmir kısmını daha önce açtıklarını anımsatan Yıldırım, bugünkü açılışla otoyolun 100 kilometrelik kısmının tamamlanmış olduğunu belirtti. Başbakan Yıldırım, otoyolun üçte birlik kısmının tamamlandığını ancak en önemli bölümünün Osmangazi Köprüsü olduğunu ifade ederek, dünyanın en uzun üçüncü köprüsünü Türkiye'ye kazandırdıklarını vurguladı.

Gemlik-Bursa arasındaki 25 kilometrelik kısmın arazi şartları nedeniyle yapımı en zor olan kısım olduğunu anlatan Yıldırım, güzergah üzerinde bin 250 metrelik iki tünel bulunduğunu ve Selçuk Gazi ismini verdiklerini söyledi.

"Kurallara uyacaksınız, aşırı hız yok"

Yapımı tamamlanan kısımdaki sanat yapılarına ilişkin de bilgi veren Başbakan Yıldırım, yolun üç şeritli olarak yapıldığını, Bursa-İstanbul arasının 1 saatin altına ineceğini belirterek, "Belki de 45 dakika, artık kurallara uyacaksınız, aşırı hız yok. Yollar kaymak gibi diye öyle gaza abanmak yok. Siz siz olun kurallara uyun çünkü yolların kralı değil, yolların kuralı vardır." dedi.

Yapımı tamamlanan yolun, Yalova-Gemlik bölünmüş yolunun trafik yükünü de azaltacağını ve mevcut hattın Bursa çevre yoluna bağlanacağını kaydeden Yıldırım, yolun hem Bursa'nın kuzey girişindeki hem de Gemlik şehir içi trafiğini ciddi anlamda rahatlayacağını dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, mevcut durumda Gemlik-Bursa arası mesafenin 30 dakika sürdüğünü, yeni yoldan ise bu sürenin 10 dakikaya düşeceğini, eski yolun sıkıntılı güzergahı olan Dürdane mevkisinden tünellerin yapımıyla geçişe gerek kalmadığını anlatarak, "Sizin hayatınızı kolaylaştırmak bizim vazifemiz." diye konuştu.

"Bir haftalık gelir, şehit ve gaziler yararına toplanacak"

Vatandaşlara, "16 Nisan'da aydınlık Türkiye'nin kapılarını aralamaya var mıyız?" diye soran Yıldırım, halkla birlikte "Daima millet, kararımız evet. Tek bayrak için, tek millet için, tek devlet için kararımız evet." dedi.

Konuşmasının ardından yolun açılış töreninde kurdeleyi kesen Yıldırım, "Bir hafta boyunca buradan elde edilecek gelirler, şehit ve gazilerimiz yararına açılan hesaba toplanacak." diye konuştu.