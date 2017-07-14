'Gün geleceğimizi birlikte inşa etme günüdür'

15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında cuma namazı öncesinde tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Camii'nde de "Salâların Şahit Olduğu Direniş: 15 Temmuz" adlı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez verdi.

Görmez, "Dinimizi doğru öğrenmeliyiz, din gibi yüce hakikati şahıslar üzerine bina etmemeliyiz." dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Kirli arzularına dinden kılıf örüp islamın şerefine saldırılara maruz kaldığımızı asla unutmamalıyız. ve bunun için dinimizi doğru öğrenmeliyiz. Din gibi yüce bir hakikati asla şahıslar üzerine bina etmemeliyiz. Şehitlerimizin canlarıyla bahşettiği bu zaferi kardeşliğimizle birliğimizle taçlandırma zamanıdır Rabbimiz için aramıza ayrılık ateşleri düşüren şer odaklarını mağlup etme zamanıdır. Şeytani fısıltıları susturma zamanıdır. Gün milletçe kenetlenme geleceğimizi birlikte inşa etme günüdür. Gün şer ve kötülük odaklarına karşı teyakkuz günüdür."