Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin Van ziyareti

Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen "Van Shopping Fest" alışveriş günleri etkinliğinin açılışını gerçekleştiren Tüfenkci, daha sonra çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Esnafın, ticaret erbabının sıkıntılarının bir nebze olsun giderilmesi açısından düzenlenen festivalin Van esnafına olumlu yansımasını dileyen Tüfenkci, insanların güvenlik ve huzurdan başka bir şeye ihtiyaç duymadığını söyledi.

Tüfenkci, halka yapılan baskıyı azaltmanın ve insanların endişelerini gidermenin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu da terörü şehirlere ve ülkeye sokmamakla olur. Van'ın yatırım noktasında diğer illere göre önemli avantajları var. Cazibe Merkezleri Programına başvuran firmaların önemli bölümünün yatırım yaptığını düşündüğümüzde Van'ın sanayisi, tarımı ve aynı zamanda ticareti de önemli noktalara gelecek. Gümrük Bakanlığı olarak sınır ticaret merkezleriyle sınır ticaretini yeniden formülize ederek Van, Hakkari, Ardahan gibi illerimizin sınır ticareti vasıtasıyla daha da gelişmesini arzu ediyoruz. İnşallah referandumdan sonra bunları da gerçekleştireceğiz."

"82 model araçla ancak bu kadar hız yapılıyor"

Daha sonra "Memur Sen'le tercih 'evet' buluşması" programına katılan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hareketi ilk ortaya çıkardığında, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediğini anımsatarak, bu nedenle anayasa değişikliğini gündeme getirdiklerini aktardı.

Tüfenkci, bugün anayasa değişikliğine karşı çıkanların milletin iradesinden korktuğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunlar bugüne kadar millete güvenmediler, vesayet odaklarına, yurt dışındakine, dağdakine güvendiler. Bundan sonra yerli ve milli olanın dışında kimsenin iktidar olma şansı olmadığını gördükleri için 'hayır' diyorlar. Birileri terör örgütleriyle, yurt dışı odaklarla ülkeyi manipüle etmeye devam etti. Artık 10 yılda bir sistemin ürettiği arızalarla insanlarımız uğraşmayacak. Torunlarımıza sağlam, müreffeh bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bunun için de artık sistemi değiştirmek gerekir. 82 model araçla ancak bu kadar hız yapılıyor. Bizim daha hızlı olmamız lazım dünya ile rekabet edebilmemiz için. Güçlü bir meclis olsun istiyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyoruz. İstiyoruz ki yargı bağımsız olduğu gibi tarafsız da olsun."

'Ezanımız dinmeyecek, bayrağımız dalgalanacak'

Yeni sistemle güvendikleri ve inandıkları gençlerin önünü açtıklarını, kendisini yetiştiren gençlerin yaşıtlarını mecliste temsil etmesini istediklerini vurgulayan Tüfenkci, bütün milletvekillerinin 18 yaşında olacağı yönünde bir algının yaratıldığını, böyle bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Tüfenkci, bu ülkede ezanın dinmemesi, bayrağın dalgalanması, ülkenin geleceği için canını veren gençlerin mecliste de temsil edilmesi gerektiğini, artık daha hızlı kararlar alarak bunları uygulamak isteriklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili vatandaşların bazı kesimler tarafından yanlış bilgilendirildiğine işaret eden Tüfenci, şöyle dedi:

"Terör örgütleri, ana muhalefet, PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ 'hayır' diyor anlıyoruz ama bu Avrupa ülkelerine ne oluyor. Onlar neden 'hayır' cephesiyle terör örgütüyle aynı safta yer alıyor. Türkiye'nin ilerlemesini istemiyorlar, o nedenle azdılar. 16 Nisan'da Türkiye'nin eskisi gibi olmayacağını görüyor o nedenle endişeleniyorlar. Siz ne kadar hukuku, ifade hürriyetini ayaklar altına alırsanız alın, milletimiz size demokrasiyi, hukuku, ifade hürriyetini de anlatacak. Avrupa faşizme, haçlı zihniyetine esir düşerken, Türkiye 16 Nisan'da Avrupa'yı da özgürleştirecektir. Bizim tarihe gömdüğümüz başörtüsü yasağını onlar yeni yeni uygulamaya başlıyorlar. Bu hangi demokrasinin sirayeti. Hani inanç özgürlüğü, demokrasi."

"Ülkenin sorunu istikrar ve uzun ömürlü hükümet"

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise geçen yıl 360 kuruluşla "Türkiye Anayasa Platformu"nu kurarak "Türkiye'nin en büyük ihtiyacının yeni bir anayasa olduğu" anlayışını oluşturduklarını aktardı.

Sendika olarak bu konuda inisiyatif almaları gerektiğini anlatan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Topluma hizmet sunan devletin görevlileri olarak bunun önemini en iyi biz anlarız. Biz parlamenter sistemin nimetlerinden istifade edemedik. Cumhurbaşkanı seçim süreçlerinin tamamı sıkıntılı. Halkın seçiminin haricinde sorun yaşamadığımız Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ortada istikrarsız bir ülke, bulunduğu konum itibarıyla devamlı operasyonlara tabi tutulan bir medeniyet toprağı var. Bu ülkenin ayağa kalkması için uzun süreli hükümetlerle mesafe katetmesi gerekiyor. 2002'den sonra bizi 9 kez sınamaya kalktılar. Bu ülkenin sorunu istikrar, uzun ömürlü hükümet. Bu ülkede bir dönem artık tarih olsun. Bu ülkenin artık kaprislerle çatışmalarla zaman kaybetme şansı yok. Hızlı hareket etme, yola koyulma, ekmeği büyütme sorumluluğu var. Kimse 'hayır'ın faziletini anlatanlara itibar etmesin. İnisiyatif alsın, olayın gerçeğini ifade etsin. 16 Nisan'dan sonra 'Cumhurbaşkanı ile Başbakan ayrı partiden olursa' diye cümle kuruyorlar. Daha konunun ne olduğunu anlamıyorlar. 'Hayır'' demek PKK'lı olmak, FETÖ'cü olmak demek değil, ama onları, Amerika'yı, Hollanda'yı, Almanya'yı, Brüksel'i sevindirmek demektir."

Programda Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay da konuşma yaptı.