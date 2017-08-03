  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Edirne'de

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pazarkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Edirnede

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Pazarkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Tüfenkci, sınır kapısından yurda giriş yapan ve çıkan vatandaşlarla sohbet etti, gümrük memurlarının çalışmalarını inceledi.

İncelemede, Edirne Valisi Günay Özdemir, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Edirne Jandarma Komutanı Yarbay Alpaslan Doğan da yer aldı.

Tüfenkci, dün de İpsala ve Kapıkule sınır kapılarında incelemede bulunmuştu.

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Edirne
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