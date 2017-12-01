Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: Yalan dolanla siyaset yapılmaz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belge iddialarına ilişkin "Yalan dolanla siyaset yapılmaz" dedi.

Tüfenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer doğru, samimi olduğuna inanıyorsa birilerinin kumpasına gelerek siyaset yapması gerçekten CHP'ye yakışmıyor, ana muhalefet partisine hiç yakışmıyor. Baktığımız zaman milletimiz de itibar etmiyor."

"Türkiye'nin yapmış olduğu işlemler hem uluslararası hukuka, hem Türk hukukuna uygun"

Tüfenkci'nin gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "Ambargo" davası vardı.

Bakan Tüfenkci, ABD'de Rıza Sarraf'ın tanık olarak yer aldığı davanın hukuktan uzak, kumpas davası olduğunu söyledi.

Tüfenkci, "Türkiye'nin yapmış olduğu işlemler hem uluslararası hukuka, hem Türk hukukuna uygun işlemler, bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemler. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye'ye bir sıkıştırma veya ekonomik anlamda tedirgin etmek operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi bir takım çıkarımlar yapmak doğru değil, yanlış." dedi.

Kaynak: TRT Haber