Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: Bu karar umuyorum ki Ortadoğu'da taşların yeniden dizayn edildiği bir karar olur

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kudüs'ün Müslümanlar için kutsal bir mekan ve dünyanın ortak mirası olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ben yaptım oldu" mantığıyla Kudüs'ü başkent ilan ettiğini anımsatan Tüfenkci, bu söylemin başta bölge ülkeleri olmak üzere dünyayı rahatsız ettiğini belirtti.

Tüfenkci, bölgede sıkıntılı bir ortamın, sürecin olduğunu dile getirerek, alınan kararın İsrail'in dünya nezdinde bir kez daha sorgulanmasına vesile olduğunu ifade etti.

Trump'un kararından sonra bir kez daha Filistin'in ne kadar mağdur edildiğinin ve oradaki zulmün gözler önüne serildiğini vurgulayan Tüfenkci, "Tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, insani ve vicdani olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı başkanı olması noktasında milletin hissiyatını dile getirerek, 'Bu karar kabul edilemez.' diyerek her platformda bununla ilgili mücadele başlattı." diye konuştu.

"Bu kararın devamı gelir"

Kudüs tasarısının ABD'nin tehditlerine rağmen BM Genel Kurulunda kabul edilmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Tüfenkci, tehditlere, şantajlara rağmen oradaki devletlerin duruşlarıyla kararın kabul edildiğini söyledi.

Bakan Tüfenkci şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi Türkiye'nin artık bir söylemi haline gelen 'Dünya 5'ten büyüktür.' ve 'Dünya 1'den büyüktür.' sözünün doğruluğunu göstermesi bakımından önemli bir gelişmeydi. Ben tebrik ediyorum. Bu karar umuyorum ki Ortadoğu'da taşların yeniden dizayn edildiği bir karar olur. Adaletsizliklerin son bulduğu bir karar olur. Bu karar, bir kararlar dizisinin başlangıcı olur. Yine dünyanın gözünü İsrail'in Filistin'e yaptığı zulme 'dur' deme noktasına getirir. Dolayısıyla bu kararın devamı gelir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA