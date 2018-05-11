Gümrük kapılarında oy verme 7 Haziran'da başlıyor

Yurt dışında oy kullanılacak noktalarda seçim hazırlıkları sürüyor.

Yurt dışı temsilciliklerde veya gümrük kapılarında oy kullanabilmek için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmak gerekiyor. Yurt dışı seçmen kaydı için son gün 12 Mayıs.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi, 7 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak.

24 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Zarflar ve mühür nasıl olacak?

7 Haziran Perşembe günü başlayacak oy verme işleminde, özel imal ettirilmiş ve "Yüksek Seçim Kurulu" filigranı bulunan beyaz renkteki birleşik oy pusulalarıyla, ön yüzünün sol üst köşesinde YSK amblemi yer alacak şekilde hazırlanan filigranlı sarı renkteki zarflar ile "Tercih" ve "Evet" mührü kullanılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ve referandum şeklinde yapılması halinde ise ön yüzünün sol üst köşesinde "Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarf, beyaz zemin üzerine "Evet", kahverengi zemin üzerine "Hayır" ibarelerinin bulunduğu birleşik oy pusulası ile "Tercih" mührü kullanılacak.

Geçerli olmayan zarflar

Torbaların açılması, zarfların sayımı ve geçerli olmayan zarflar şu şekilde:

"Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, 'Yüksek Seçim Kurulu' filigranı olmayan kağıttan imal edilmiş, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış, üzerinde geçici gümrük kapısı seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan, zarflar geçersiz sayılır.

Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır."

Geçersiz sayılan oylar

Genelgeye göre, itiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, seçim kurulu başkanınca bir kenara ayrılacak.

Geçici gümrük kapısı seçim kurulu, bütün zarfları kontrol ettikten sonra itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verecek. Sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı sandık sonuç tutanağının ilgili yerine işlenecek.

Geçersiz zarflar paketlenecek ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılacak. Bu işlemler yapıldıktan sonra o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılacak. Eğer zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başka bir işlem yapılmayacak.

Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşürülecek, geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, geçici gümrük kapısı seçim kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişi güzel çekecek ve bu zarflar açılmadan yakılarak imha edilecek.

Kaynak: AA