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Gümrük kapılarında 28 bin 740 kişi oy kullandı

Halkoylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'ndaki sandıklarda 28 bin 740 kişi oy kullandı.

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Gümrük kapılarında 28 bin 740 kişi oy kullandı

Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda kurulan sandıklarda 28 bin 740 kişi oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, havalimanında dış hatlar geliş ve gidiş katına kurulan 12 sandıkta, 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi sürüyor.

Yurt dışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını sandıklara atarak, işlemlerini tamamlıyor. Havalimanındaki sandıklarda 28 bin 740 kişinin oy kullandığı öğrenildi.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 16 Nisan saat 17.00'ye kadar sürecek.

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