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Gümrük kapılarında 28 bin 740 kişi oy kullandı

Halkoylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanabildiği gümrük kapılarından biri olan Atatürk Havalimanı'ndaki sandıklarda 28 bin 740 kişi oy kullandı.