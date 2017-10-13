Gümrük işlemleri kolaylaştırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzinli gönderici yetkisi ve ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi kişiler, kendi tesisleri içinde istedikleri herhangi bir yerden ihracat ve transit işlemlerini yapabilecek.

Buna göre ihracat, ithalat ve transit işlemlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firma tesisinden yapılmasını sağlayan uygulamanın daha yaygın kullanılabilmesine imkan tanınacak. Bu kapsamda, ithalat ve transit işlemlerinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firma tesisinden yapılmasına ilişkin iş akışları sadeleştirilerek daha kolay, anlaşılır ve uygulanabilir hale getirilecek. Tüm rejimlerde yerinde gümrükleme uygulamasına olanak sağlanacak.

İzinli gönderici yetkisi sahibi taşımacıların ihracatta herkesin ve tüm rejimlerdeki eşyasını taşımalarına imkan verilecek. İzinli gönderici yetkisi ve ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi kişiler, kendi tesisleri içinde istedikleri herhangi bir yerden ihracat ve transit işlemlerini yapabilecek. Bu sayede firmaların yaşamakta oldukları yer tahsisi sorunları giderilecek.

Yerinde gümrükleme işlemlerinde gümrük kontrollerine yönelik risk analizleri sonuçlarının bildirilmesine ilişkin bekleme süresi önemli ölçüde kısaltılacak. Başvuruların objektif kriterler üzerinden yapılması amacıyla söz konusu form sade ve standart hale getirilecek, firmanın durumuna uygun cevapları seçmesi sağlanacak. Böylece başvuru süreci daha kolay ve hızlı tamamlanabilecek.

Öte yandan, söz konusu değişiklikle, ceza kararlarının değerlendirilmesinde gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından belirlenerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları, belgenin verilmesinde dikkate alınmayacak.

Havayolu işlemlerinin niteliğinden kaynaklanan özel durumlar göz önünde bulundurularak ceza koşullarının karşılanmasında kolaylık sağlanacak.