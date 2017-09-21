'Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin şantaj aracı yapılmasını yadırgıyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Almanya'nın Gümrük Birliği'nin güncellenmesini bir şantaj aracı olarak kullanmasını yadırgadıklarını belirterek, "Adaleti sağlama adına Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önemli. Bu noktada görüşmelerimizi sürdürüyoruz, şu anda herhangi bir kopukluk yok." dedi.

Tüfenkci, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen "Küresel Ticaret: Politikadan Eyleme" başlıklık konferansın açılışında yaptığı konuşmada, TÜSİAD'ın Türkiye için öneminden bahsetti.

Dernek üyelerinin küresel ticaretteki başarısına değinen Tüfenkci, TÜSİAD'ın Türkiye için yurt dışında yaptığı çalışmaları takdirle izlediklerini aktardı.

Tüfenkci, global kriz sonrası küresel ticaretin daraldığını ve ülkelerin daha korumacı olduğunu kaydederek, serbestleşme çalışmalarının azalması, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan siyasi gelişmeler gibi nedenlerle küresel ticaretin azaldığını anlattı.

Küresel ekonomik krizden sonra serbestleşme beklediklerini ancak ülkelerin bunun aksine korunmacı bir tutum takındığını belirten Tüfenkci, 2014 ve 2015 yılları itibarıyla ticarete konu toplam ürün bazına düşen gelirin azalmaya başladığını anımsattı.

Tüfenkci, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin küresel ticarette alınan korumacılık tedbirlerinden daha fazla etkilendiğini, bu tedbirleri daha az uyguladıklarını bildirdi.

Ticaretin serbestleşmesi, liberalleşmesi konusundaki duruşlarını her zaman açıkça ifade ettiklerini aktaran Tüfenkci, ihracatın artış gösterdiği yıllarda ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlandığını söyledi.

Tüfenkci, dış ticarete konu olan ürünlerin niteliklerini artırmaları, gelişmiş pazarlara daha nitelikli ürün ihraç etmeleri gerektiğini, bunun büyük önem arz ettiğini vurguladı.