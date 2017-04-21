Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakim karşısında

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan davanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine başlandı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması için hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alana sahip Yakınca Spor Salonu'nda görülecek duruşma öncesi yoğun güvenlik önlemi alındı.

Spor salonu girişinde kontrol noktası oluşturan, çevrede güvenlik önlemi alan polis ve özel harekat ekipleri, avukatların yanı sıra sanık yakınlarını ve duruşmayı takip etmeye gelenleri X-ray cihazından geçirerek üst araması yaptıktan sonra salona aldı.

Duruşmayı HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, HDP Kadın Koordinasyonu Merkezi Üyeleri Gülsen Ülker, Zeynep Boğa, Ayşe Berktay, Beycan Taşkıran, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ile İsviçre ve bazı ülkelerden yabancı gözlemciler de takip etti.

Kışanak, tutuklu bulunduğu Kocaeli'den, Tuncel ise Silivri Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı Turan Kılıç, daha sonra duruşmaya öğle arası verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Kışanak ve Tuncel hakkında açılan dava dosyası, güvenlik gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dosyanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

İddianameden

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.