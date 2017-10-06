  • 06 EKIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Gülen'in iadesine ilişkin hiçbir engel kalmadı'

'Gülen'in iadesine ilişkin hiçbir engel kalmadı'

Adalet Bakanı Gül, Gülen'in iadesine ilişkin, "Kısa bir süre önce bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani şekli anlamda iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır." dedi.

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Gülenin iadesine ilişkin hiçbir engel kalmadı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin, "Kısa bir süre önce sözleşmeler kapsamında bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani şekli anlamda iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır. Olası bir neden olması halinde iadesi zaten mümkündür. Bütün deliller, klasörler Amerika makamlarına ulaştırılmıştır. Şu an bir hukuk devletine, 'demokrasiyi merkeze aldığını' ifade eden her ülkeye yakışan bunun gereğini yapmaktır. Biz de ABD'den Türkiye'deki 250 cana kıymış ve bu mahkeme kararlarıyla da belgelenmiş, delili olan bu terör örgütü elebaşının iadesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasındaki kararı da değerlendiren Gül, "Çok önemli bir karardır. Bu kararın neticesinde örgütün de büyük bir çözülme içerisinde olduğunu ve rüyalarla, birbirlerine farklı şeylerle tarihler vererek gaz verenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar ciddi bir devlet olduğunu görmeleri açısından da önemli bir gelişme diye düşünüyorum." dedi.

Etiketler: Adalet Bakanı Gül, Gülen'in iadesi
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