  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Gül: Almanya'nın gerekli adımları atmasını bekliyoruz

Gül: Almanya'nın gerekli adımları atmasını bekliyoruz

Adalet Bakanı, Adil Öksüz'ün iade talebi hakkında,"Hem uluslararası hukukun gereği, uluslararası sözleşmelerin gereği olarak Almanya'dan gerekli adımları atmasını bekliyoruz" dedi.

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Gül: Almanyanın gerekli adımları atmasını bekliyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'da olduğu iddia edilen ve Dışişleri Bakanlığının, hakkında Almanya'ya nota verdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Bu konuda Almanya'dan bir yanıt gelmedi. Bizler de hem uluslararası hukukun gereği, uluslararası sözleşmelerin gereği olarak Almanya'dan bu konuda gerekli adımları atıp, bu husustaki talebin yerine getirilmesini bekliyoruz." dedi.

Gül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında yapılacak AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, parti genel merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Gül, Öksüz'le ilgili yargılamanın devam ettiğini belirterek, uluslararası sözleşmeler gereğince Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama ve tutuklama kararı çıkartıldığına işaret etti.

Almanya'da olduğuna dair ihbar ve haberlerin ardından Adil Öksüz'ün, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bu ülkeden iadesinin istendiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bu konuda Almanya'dan bir yanıt gelmedi. Bizler de hem uluslararası hukukun gereği, uluslararası sözleşmelerin gereği olarak Almanya'dan bu konuda gerekli adımları atıp bu husustaki talebin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu hususta bize herhangi bir dönüş olmadı. Hukukun gereğinin bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. Dışişleri aracılığıyla muhtemelen bir cevap gelecektir, olması gereken bu. Almanya'nın, uluslararası hukukun, insan hakları çerçevesinde mükellefiyetlerini yerine getirmesini bekliyoruz. AA

Etiketler: fetö, almanya'ya nota, adil öksüz, adalet bakanı, abdulhamit gül
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