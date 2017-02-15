'Güçlü bir yönetim olsun, hızlı kararlar alınsın istiyoruz'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Hepimizin amacı, Türkiye'nin ekmeğini, aşını büyütme noktasındadır. Türkiye'nin gücüne güç katmak, milletimize, vatanımıza sahip çıkmak derdindeyiz." dedi.

Tüfenkci, Eskişehir Sanayi Odası tarafından Mümtaz Zeytinoğlu anısına düzenlenen 14. Teknoloji Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Eskişehir’in huzurun ve barışın kenti olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin kazanımlarını başka ülkelere peşkeş çekenler"

Eskişehir’in sürekli kendini yenileyen, gelişen, değişen ve bulunduğu coğrafi konum itibariyle stratejik öneme sahip olan bir kent olduğunu ifade eden Tüfenkci, şunları söyledi:

"Eskişehir, ihracat potansiyeli, sanayisi, ticari altyapısı ile önemli illerimizin başında gelmektedir. Eskişehir’in bu özelliğini, şüphesiz manevi önderlerinden, hoşgörüsünden, çok çeşit insan profillerini bir arada bulundurmasından sağladığını düşünüyorum. Bu hoşgörü iklimi burada toprağa, havaya ve insanlara da nüfuz etmiştir. Hepimizin amacı, Türkiye'nin ekmeğini, aşını büyütme noktasındadır. Türkiye'nin gücüne güç katmak, milletimize, vatanımıza sahip çıkmak derdindeyiz. Sizin dışarıya bağımlılığımızı azaltacak ihracatlarınız, geliştirmeleriniz, bu ülkeye olan inancınız ve sevdanızdandır. Bir anlamda yargı darbesi yapanlar, yolsuzluğu, hırsızlığı bahane edenler, Halk Bankası üzerinden operasyon çekenler, Türkiye'nin Kuzey Irak ile olan petrol anlaşmalarını bozarak bir anlamda Türkiye'nin kazanımlarını başka ülkelere peşkeş çekenler 15 Temmuz'da kimlerle işbirliği yaptığını göstermiş oldu. Ancak kaybeden Türkiye oldu, kaybeden sizler oldunuz, bizler olduk."

Nisanda Türkiye'de anayasa referandumu yapılacağını anımsatan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, bu ülkeye inananlar olarak, önümüzde referandum var. Biz istiyoruz ki güçlü bir yönetim olsun, hızlı kararlar alınsın. Biz 2016 Eylül ayında almış olduğumuz tedbirlerin, teşviklerin uygulamalarına 2017'de yeni yeni başlıyoruz. Peki niye? Bu bürokratik işlemler nedeniyle. Sahaya yansımalarını da ancak haziran ayında görmeye başlayacağız. Biz istiyoruz ki Türkiye hızlansın. İçinde bulunduğu coğrafyayı düşündüğünüzde Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. Türkiye'yi zayıflatmaya, itibarını zedelemeye çalışan, kimin maşası olduğu belli DHKP-C, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle hızlı bir şekilde başa çıkmamız için hızlı hareket etmemiz gerekiyor."

Tüfenkci, ihracat dışında üretimde de artış sağlanması gerektiğini aktararak, "Üretimi arttıracağız ki ihracat yapabilelim yoksa mevcut kapasitelerimizle bizim ihracat potansiyelimiz ve satacağımız mallar belli. O yüzden biz 2017 yılını hem özel hem de kamuda yatırım yılı olarak ilan ettik ve teşviklerimizi de bu noktada revize ettik." yorumunu yaptı.

Vali Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay ve Harun Karacan ve Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir'in katıldığı törende sanayicilere plaketlerini Tüfenkci ve protokol üyeleri verdi.

Törenin ardından, Eskişehir Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Tüfenkci, Vali Çelik, AK Parti İl Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti.

"Esnaf ve sanatkarımızın her zaman yanındayız"

Daha sonra Şoförler ve Otomobilciler Odası Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemeğe katılan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin göreve geldiği günden itibaren esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu belirtti.

Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:

"Esnafımızın biliyorsunuz ki sicil affı gündemdeydi. Bu sicil affı geçtiğimiz günlerde Meclisten geçerek yasallaştı. Sicil affı uygulamasında eğer bir sıkıntı varsa, başkanlarımızın aracılığı ile bize direkt iletin. Bu noktada da bizler bu işin takipçisi olalım. İş yapanın, üretenin, adil iş yapanın yanındayız. Biz esnaf ve sanatkarımızın her zaman yanındayız. Hangi esnaf ve sanatkarımız sektörün gelişmesine, mesleğin gelişmesine yönelik önerileri varsa, ne tür talepleri varsa biz burada karşılamaya hazırız. Bunu kamuoyunun önünde söylemekten çekinmiyoruz."

Türkiye'de her on yılda bir parlamenter sistemin darbeler ürettiğini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"1960 darbesini hatırlayın, 1970 muhtıralarını hatırlayın, 1980'i, 28 Şubat'ı hatırlayın. Bu parlamenter sistemde kimler nasıl bu huzuru manipüle etti görün. Ona göre referandumda 'evet' ya da 'hayır' deyin. Her zaman cumhurbaşkanı ile başbakanın uyum içinde olduğu bir hükümet bulamayabilirsiniz. Rahmetli Ecevit'in kendi seçmiş olduğu Ahmet Necdet Sezer ile yaşamış olduğu kriz sonucu bu ülkenin nerelere geldiğini hep beraber gördük. Yazar kasaların niye sokaklara fırlatıldığını hep beraber gördük. Rahmetli Özal ile Demirel'in neler yaşadığını gördük. Hatta rahmetli Atatürk ile İsmet İnönü arasında iki başlılıktan dolayı yaşananları tarih kitaplarında gördük. Bu yüzden biz istikrarlı bir yönetim, güçlü bir Türkiye, bölgede sözü dinlenen bir ülke olmak istiyorsak referandumda inşallah 'evet' diyeceğiz"

Programa Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı. AA