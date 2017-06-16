  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'daki terör operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu olduğu tespit edildi.

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Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'daki terör operasyonunda dün etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun, arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu olduğu belirlendi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün Erzurum'un Şenkaya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubunun, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride yer alan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu olduğu tespit edildi.

Teröristle birlikte bir MP-15 piyade tüfeği, 238 piyade tüfeği fişeği ve bir el yapımı patlayıcı düzeneği de ele geçirildi.

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi taramasında, bir RPG-7 roketatar, bin doçka uçaksavar makineli tüfek fişeği, 880 biksi makineli tüfek fişeği, bin 24 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 10 el bombası bulundu.

Etiketler: erzurum, terör operasyonu, gri liste
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