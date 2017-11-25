'Gözü dönmüş ve insanlığını kaybetmiş canileri şiddetle telin ediyorum'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mısır'ın Ariş kentinde cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen ve 305 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Katliamda vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Allah'ın evinde ibadet eden masum insanların hayatını hedef alacak kadar gözü dönmüş ve insanlığını kaybetmiş canileri şiddetle telin ettiğini kaydeden Erbaş, açıklamasında "İnsanlık vicdanını yaralayan bu tür saldırı ve katliamların artık son bulması için sorumluluk sahibi herkesin daha çok gayret göstermesi gerektiğini ifade ediyor, insanlığın huzuruna kasteden hainlere fırsat vermemesini Rabb'imizden niyaz ediyorum.​" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA