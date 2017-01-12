Gözaltındaki emekli emniyet müdürü tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, "FETÖ üyesi olmak ve örgüt adına faaliyetlerde bulunmak" suçlamalarıyla gözaltına alınan Maksut K, adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kemer ilçesinde mağarada bulunduğu iddia edilen ve dolandırıcılık amacıyla altın rengine boyanan, alçıdan yapılan külçelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Maksut K, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde yeniden gözaltına alınmıştı.

Zanlının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir süre önce resen emekli edildiği öğrenilmişti. AA