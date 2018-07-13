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Gözaltına alınan Oktar Babuna ilk kez görüntülendi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan Oktar Babuna, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede ilk kez görüntülendi.

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Gözaltına alınan Oktar Babuna ilk kez görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Oktar Babuna da vardı.

Babuna emniyetteki işlemlerinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Babuna ilk kez görüntülendi.

Oktar Babuna kimdir?

Oktar Babuna, Harun Yahya takma isimli Adnan Oktar belgeselleriyle tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur.

1962 doğumlu Oktar Babuna adını, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu.

Babuna, 160 bin kişinin ilik ve kan örneğinin alındığı kampanyada örneklerin 120 bininin kaybolması suçlamasıyla yargılandı. 

1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Babuna, eğitimini jinekoloji alanında sürdürdü. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelen Babuna, Haziran 1988'de ABD'ye gitti. Babuna, 1994'te Türkiye'ye döndü.

Kaynak: İHA

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