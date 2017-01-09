Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Meclis'te bugün görüşmeye başlanacak anayasa değişikliği teklifini ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Canikli, "Bu süre içerisinde özellikle CHP'nin kamuoyuyla da paylaştığı bütün üst seviye engelleme çaba ve çalışmaları da hesaba katılarak bu görüşmeler TBMM'de 18-20 günü geçmez, tamamlanır inşallah." ifadesini kullandı.

Nurettin Canikli, CHP'nin anayasa görüşmelerinin televizyondan yayınlanmasına yönelik talebini değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Bu konuda kurallar belli, yıllardan beri böyle uygulanıyor. Televizyonun ne kadar, nasıl yayın yapacağı bellidir. Buna yönelik özel olarak böyle bir düzenleme yapmaya gerek yok."

Televizyondan yayınlanmasının anayasa değişikliği görüşmelerine katkı sağlamayacağına işaret eden Canikli, "Tam tersine kavgayı, çatışmayı körükler." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bahçeli'nin açıklamaları çok net"

MHP'den anayasa değişikliği referandumuna yönelik bazı tepkilerin geldiğini ve gereken milletvekili çoğunluğunun sağlanması hususunda bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine Canikli, "Sayın Bahçeli'nin açıklamaları çok nettir. Sayın Bahçeli de partisine elbette hakimdir, o noktada herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

"Milletvekili oyunu açık olarak kullanabilir"

Başbakan Yardımcısı Canikli, anayasa değişikliğinde açık oy kullanılmasının söz konusu olup olmayacağı yönündeki soruya karşılık da anayasa oylamalarının gizli oyla yapıldığını ancak gizli oy konusunun iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekilinin açık oy kullanmasının, Anayasa Mahkemesi'nce anayasa değişikliğine iptal gerekçesi olmadığını belirten Canikli, herhangi bir milletvekilinin oyunu açık olarak kullanabileceğini ifade etti.

Referandumun, OHAL devam ederken yapılıp yapılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Canikli, OHAL ile referandumun karıştırılmaması gerektiğine, her birinin ayrı mecrasında yürüdüğüne işaret etti. Canikli, Cumhurbaşkanı'nın onayı için belirlenen 15 günlük süreden, referanduma uygun bir gün seçilmesinde yararlanılabileceğini belirtti. Canikli, bir tarih belirtmenin ancak varsayımlarla mümkün olabileceğini, buna göre de nisan ayının ilk haftalarında referandumun gerçekleştirilebileceğini ifade etti.