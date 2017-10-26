Görüşme sonrası balkon keyfi

Başbakan Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı'nda görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmeye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldı.
Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çırağan Sarayı'nın balkonundan İstanbul Boğazı’nı izledi.
Yıldırım, Mirziyoyev'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi inşaatı, TV anten kulesi, bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi.
Kaynak: AA