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Görüşme sonrası balkon keyfi

Başbakan Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından birlikte İstanbul Boğazı'nı izledi.

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Görüşme sonrası balkon keyfi

Başbakan Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Çırağan Sarayı'nda görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmeye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldı.

Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çırağan Sarayı'nın balkonundan İstanbul Boğazı’nı izledi. 

Yıldırım, Mirziyoyev'e 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi inşaatı, TV anten kulesi, bakanlığı döneminde yapılan Marmaray ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Çırağan Sarayı, istanbul boğazı
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