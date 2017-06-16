Görmez: Zenginin malında fakirin de hakkı vardır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kahramanmaraş'taki Abdulhamithan Camisi'ndeki cuma hutbesinde, Kadir Gecesi'nin arefesinde oldukları için sevinçli ancak Ramazan-ı Şerif'in sona erecek olması nedeniyle hüzünlü olduklarını söyledi.

"İslam dini sahip olduğumuz servetlerin, malların, sahip olduğumuz nimetlerin hakkını vermeyi de emretmiştir." diyen Görmez, servet sahibi olunmasının yasaklanmadığını, servete mahkum olmanın reddedildiğini ifade etti.

Allah'ın para hastalığını tedavi etmek için de fakirin, miskinin, yetimin hakkını zenginin malına, servetine yerleştirdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Görmez, bunların ancak zekat, sadaka ve infakla gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Görmez, zekatın önemini vurguladığı cuma hutbesinde şunları kaydetti:

"Zenginlerin malında mirasçılarının, evlatlarının hakkı nasıl varsa ve o hakkı gasbetmek ne kadar kötü ve yanlış bir davranışsa, zenginin malında da fakirin öylece hakkı vardır. Allah bunu açıkça belirtmiştir. Servet sahiplerinin dikkat edeceği en önemli hususlardan bir tanesi de helal kazanmaktır, helal kazançtır."