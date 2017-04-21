Görmez, "Kutlu Doğum Haftası FETÖ projesidir" haberine sert çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un canlı yayın konuğu oldu ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Kutlu Doğum Haftası FETÖ projesidir" haberlerine sert çıkan Görmez, bunun ancak bir akıl tutulmasıyla izah edilebileceğini ve kabul etmenin mümkün olmayacağını belirterek, “Bu topluma bu kötülüğü yapan yapıyla hiçbir ilgisi yoktur delil olarak kullandıkları tek delil vardır o da şimdi hapishanede olan eski gazete köşe yazarının yazdığı yalan yanlış bir gazete haberine dayanarak bunu söylüyorlar. Bu haftanın onlar tarafından icat edildiğini, daha da vahimi o ihaneti bu topluma yapan insanın doğum gününü kutlamak için bunu kullandıklarını, diyaneti de bu yönde kullandıklarını iddia etmek doğrusu bir akıl tutulmasıyla izah edebilirim. Bunu kabul etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Bu haftanın bidat olarak adlandırılmasının da asla doğru olmadığının altını çizen Görmez, “28 nisan bildirilerinin yapamadığını bugün dindar geçinen bazı muhafazakar kardeşlerimizin yapması bizi son derece üzmüştür." diye konuştu.