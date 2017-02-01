Görmez, 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerini kabul etti

Misafirlerini eşi Hatice Görmez ile karşılayan Başkan Görmez, daha sonra gaziler ve şehit ailelerinin darbe gecesi yaşadıklarını onların ağzından dinledi.

Başkan Görmez, duygusal anların da yaşadığı ziyarette yaptığı konuşmada, 30-40 yıldır Türk milletini bölmek için cinayetler işleyen terör şebekelerine karşı mücadele yürütüldüğünü belirterek, bu örgütlerle mücadelede hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Vazifelerinin sadece namaz kıldırmak ya da sadece cami işlerinin olmadığını ifade eden Görmez, en büyük görevlerinin milletin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

"Kalbimizde Diyanet camiasının tamamı gazidir." diyen Görmez, Diyanet camiasının o gece milletin yanında yer aldığını söyledi.

Bir gazinin Kur'an okuduğu ziyaretin sonunda Başkan Görmez de dua etti.