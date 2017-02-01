  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Görmez, 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerini kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Diyanet çalışanlarının aileleri ve gaziler makamında kabul etti.

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Görmez, 15 Temmuz gazileri ve şehit ailelerini kabul etti

Misafirlerini eşi Hatice Görmez ile karşılayan Başkan Görmez, daha sonra gaziler ve şehit ailelerinin darbe gecesi yaşadıklarını onların ağzından dinledi.

Başkan Görmez, duygusal anların da yaşadığı ziyarette yaptığı konuşmada, 30-40 yıldır Türk milletini bölmek için cinayetler işleyen terör şebekelerine karşı mücadele yürütüldüğünü belirterek, bu örgütlerle mücadelede hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Vazifelerinin sadece namaz kıldırmak ya da sadece cami işlerinin olmadığını ifade eden Görmez, en büyük görevlerinin milletin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

"Kalbimizde Diyanet camiasının tamamı gazidir." diyen Görmez, Diyanet camiasının o gece milletin yanında yer aldığını söyledi.

Bir gazinin Kur'an okuduğu ziyaretin sonunda Başkan Görmez de dua etti.

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz darbe girişimi
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