  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Göçmenlerin "umuda yolculuk"ları, son 2 yılın en düşüğünde

Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin "umuda yolculuk"ları, son 2 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

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Göçmenlerin &quot;umuda yolculuk&quot;ları, son 2 yılın en düşüğünde

Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden daha iyi bir yaşam ümidiyle Avrupa topraklarına geçmeye çalışan göçmenlerin sayısı, son 2 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ocak ayında denizde yakaladığı göçmen sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86 azalarak 756 olurken bu rakam, son 23 ayda yasa dışı göçün en az yaşandığı ikinci ay olarak kayıtlara geçti.

Yasa dışı göçün yaşandığı en az ikinci ay

Geçen yıl ocak ayında 103 göçmen Ege Denizi'nde boğularak ya da hipotermi nedeniyle hayatını kaybederken bu yılın aynı ayında herhangi bir ölüm yaşanmadı.

Ocak 2017'de yakalanan göçmen sayısı, son 23 ayda en az yasa dışı göçün yaşandığı ikinci ay olarak tespit edildi.

Etiketler: Ege denizi, Akdeniz, kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı
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