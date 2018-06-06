Göçmenleri alüminyum folyoyla saklamaya çalıştılar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Pendik Ro-Ro Limanı'nda bir TIR dorsesinde alüminyum folyoya sarılarak kaçırılmaya çalışılan Irak uyruklu 7 kaçak göçmen yakaladı.

Bakanlığın rutin denetimleri sırasında, Türkiye’den İtalya’ya gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen ve gümrüğe plastik oto parçası yüklü olduğu bildirilen TIR, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine x-ray’e sevk edildi. Yapılan tarama sonucunda x-ray operatörlerinin yükle uygun olmayan şüpheli yoğunluk tespit etmesi üzerine araç detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi.

Kaçakçıların bu yöntemi de işe yaramadı

Gümrük muhafaza personelinin yaptığı ilk incelemede dorseye uygulanan mührün sağlam olduğu ancak güvenlik halatında kesik olduğu görüldü. Bunun üzerine dorse açıldığında yükün arka tarafına gizlenmiş vaziyette x-ray taramasından kaçabilmek amacıyla alüminyum folyo ile kaplanmış insanlar olduğu görüldü. Kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Irak uyruklu 7 erkek şahıs dorseden indirilerek İstanbul gümrük muhafaza ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, TIR sürücüsü E.M. ve yakalanan 7 kaçak göçmen hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA