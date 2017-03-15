'Göçmen anlaşmasının sürdürülmesi için bir sebep yok'

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, AB ile ilişkileri değerlendirdi. Yaptığı açıklamada Çelik, Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmen anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye göçmen anlaşmasıyla her şeyi yapmışken AB hiçbir sözünü yerine getirmedi. Türkiye istediği zaman, istediği şekilde göçmen anlaşmasını gözden geçirebilir; gözden geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyorum; bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep olduğunu düşünmüyorum"

Çelik ayrıca, AB'nin vizesiz seyahatler ile ilgili tarafsız ve adil bir adım atmayacağı görüşünde olduklarını kaydetti.

Son günlerde Hollanda ile yaşanan gerileme dair de ' Hollanda'nın Türkiye'deki yatırımları tehlikede değil' açıklamasında bulundu.