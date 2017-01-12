Gizli tanık FETÖ'nün 'darbe mesajları'nı anlattı

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddia edilen yaklaşık 700 kişi hakkında işlem yapıldı. Gizli tanık ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda da örgütün yapısı hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek örgütle ilgili önemli bilgiler veren "Ateş" kod adlı gizli tanık, darbe girişiminin örgütün şifreli haberleşme programı Eagle aracılığıyla önceden haber verildiğini söyledi.

"Darbeyi haber veren mesajdı"

Gizli tanık Ateş, şu bilgileri verdi:

"Ben önemli bir hususu açıklamak istiyorum. Eagle programına katılan şahıslara 2016 yılının mayıs ya da haziran ayında 2 mesaj geldi. Birinci mesajda, 'Temmuz ayında İstanbul'da çok büyük deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat ederek yatsın' diye yazıyordu. İkinci mesajda ise 'maskeli darbe 1' ve 'maskeli darbe 2' isimli YouTube bağlantı adresi yazıyordu. Bu 'maskeli darbe 1'de 17/25 Aralık'ta tutuklanan polisler ile ilgili bir video vardı. 'Maskeli darbe 2' isimli videonun içeriğini bilmiyorum ancak YouTube isimli siteden araştırılırsa içeriği öğrenilebilir. Bu iki mesaj da 15 Temmuz'da darbeyi haber veren mesajdı."

Örgütte üst düzey yöneticilik yapan kişilerin telefonlarında Eagle yanında VPN diye bir programın da yüklü olduğu bilgisini veren gizli tanık, bu sayede, kişinin nerede olduğunu gösteren telefonlardaki sinyal kayıtlarının alınamadığını anlattı.

"Örgütün kilit isimleri VPN ve Eagle ile ortaya çıkarılabilir"

VPN'nin, kullanıcının telefonunun bulunduğu konumu değiştirmesini sağlayan bir program türü olduğunu aktaran gizli tanık Ateş, "2016 yılında okullar kapandıktan sonra verilen talimatla VPN ve Eagle programı kayıtlı kişilerin bu programları kaldırmaları yönünde mesaj yazıldı. Bunun üzerine birçok örgüt üyesi bu iki programı cep telefonlarından kaldırdı. Bu VPN ve Eagle özel yazılımlı programlardır. Bu programların kayıtlı olduğu telefonlar ayrıntılı olarak incelenir ve silinen programlar geri getirilirse örgütün kilit isimleri ve yapısı da ortaya çıkar." ifadelerini kullandı. AA