Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Sırbistan'da

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hem Türkiye'nin hem de Sırbistan'ın çok değerli arazileri olduğuna işaret ederek, "Biz beraber bunlardan çok güzel ürünler elde edebiliriz." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye-Sırbistan Tarım İş Forumunun açılışında konuşan Fakıbaba, Türk iş adamlarına güvendiğini ve onların her yerde olduğu gibi Sırbistan'da da başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sırp ve Türk iş adamlarının el ele vermesiyle hem batıya hem doğuya açılabileceklerinin altını çizen Fakıbaba, "Burada Türkiye kazanacak, burada Sırbistan halkı kazanacak." ifadelerini kullandı.

Gıda ve tarımın önemine işaret eden Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların her türlü teçhizatları olabilir, makineleri olabilir, teknolojileri olabilir ama gıda çok önemlidir. Yani bütün Sırbistan, bütün Türkiye sizin olsa, üç gün açlığa dayanabilirsiniz, beş gün dayanabilirsiniz. Ondan sonra bir porsiyon yemek için bütün malvarlığınızı satabilirsiniz. Tarımın, yiyeceğin, gıdanın ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Milyonlarca insan şu anda açlık sınırının altında yaşıyor. Bizim elimizde, hem Türkiye'de hem Sırbistan'da çok değerli araziler, topraklar var. Biz beraber bunlardan çok güzel ürünler elde edebiliriz."

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Türkiye'ye destek olduğu için Sırp devlet yetkililerine de teşekkür eden Fakıbaba, bu desteğin süreceğine yürekten inandığını ifade etti.

"Türkiye, Sırbistan için önemli bir kapı"

Sırbistan Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimovic de iki ülkenin cumhurbaşkanlarının, özellikle tarım ve gıda alanlarında "gol atmaları" için gerekli siyasi imkanları sunduğunu vurgulayarak, bu noktada Sırbistan tarafının sahip olduğu coğrafi konuma değindi.

Sırbistan'ın lojistik bakımdan Avrupa'ya yakın, AB, Rusya, Çin ve Türkiye ile iyi ticari ilişkilere sahip bir ülke olduğunun altını çizen Nedimovic, bugün Türk mevkidaşı ile yaptığı görüşmede de iki ülkeyi de memnun edecek çözümler bulmak adına fikir alışverişinde bulunduklarının belirtti.

Türkiye'nin Sırbistan için doğuya açılmak adına önemli bir kapı olduğunu vurgulayan Nedimovic, bu imkanı değerlendirdikleri takdirde tek bir pazara bağlı kalmak zorunda olmayacaklarına işaret etti.