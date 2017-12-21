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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: 2018 yılı gıda ve hayvancılık yılı olacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kadın ve gençlere desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: 2018 yılı gıda ve hayvancılık yılı olacak

Bakan Fakıbaba, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kırıkkale İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen küçükbaş hayvan hibe dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, gençlere ve kadınlara çok önem verdiklerini, birlikte başaramayacakları hiçbir zorluğun olmadığını söyledi.

Fakıbaba, "Başarmanın tek yolu düşünmek ve hayal etmektir. Hayal etmeyen adam başarılı olamaz. 2018 yılının sonunda tarım ve hayvancılığın çok daha ilerilere geleceğine yürekten inanıyorum çünkü hayal ediyorum." dedi.

‘’İnşallah üreticilerimizle el ele vererek çok güzel şeylere imza atacağız.’’

‘’Bu bağlamda çok çalışacağız. Hep beraber el ele vereceğiz. Çiftçi kardeşlerimi yürekten kutluyorum. Bizim bu desteklerimiz Allah'ın izniyle özellikle gençlere ve kadınlara 2018'de de devam edecek. Hem tarımda hem de hayvancılıkta. İnşallah üreticilerimizle el ele vererek çok güzel şeylere imza atacağız.’’ dedi.

Törende, 27 çiftçiye toplamda 999 küçükbaş hayvan hibe edildi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım, hibe, hayvancılık, Gıda
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