  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik TRTHABER'in konuğu oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik TRTHABER'in konuğu oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı.

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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik TRTHABERin konuğu oldu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kurban pazarlarına dişi hayvan götürülmesine de dişi hayvanların kesilmesine de izin verilmeyeceğini söyledi.

Çelik, "Damızlık düveyi kesiyorsanız bu ülke ekonomisi için günahtır dişi düve kesimi, kurban pazarına sokmayacağız." dedi. 

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un konuğu olan Çelik, et ve tahıl ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesini de değerlendirdi.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Gerek et ile ilgili gerek hububat ile ilgili aldığımız kararlarda üreticimizi mağdur edecek bir durum kesinlikle söz konusu değil. Kesinlikle üreticimizin maliyet ve karını düşünmeden bir ithalat politikası olmayacaktır."

Faruk Çelik, yerli üreticiye de seslendi.

Gönül rahatlığı ile üretime devam edilmesini isteyen Çelik,  "Aman ha ağıllarınızı ahırlarınızı doldurun. Bakanlık olarak hükümet olarak yanınızdayız" dedi. 

Etiketler: TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
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