'Gerilimin sebebi terör örgütü üyelerinin korunması'

AB Bakanı Ömer Çelik, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

Almanya'nın tavrını eleştiren Bakan Çelik, gerilimin sebebinin terör örgütü üyelerinin korunması olduğunu söyledi.

Bakan Çelik, "Almanya önemli müttefikimiz, ilişkilerimizin kötü olmasını arzu etmeyiz. Gerilimin temel sebebi çok uzun zamandır PKK ile ilgili verdiğimiz dosyaların, tehditlerin, beklediğimiz hassasiyetlerin yerine getirilmemesi. Son olarak da FETÖ’cülerin Almanya tarafından aktif bir biçimde korunması ve bunlarla ilgili olarak da Türkiye'nin girişimlerine olumlu yanıt verilememesi." dedi.

Avrupa Birliği ile ilgili ilişkileri de değerlendiren Çelik, “Gelin 23 fasıllarını açalım. Hukuk konuşalım. Fasıl açacağız oturacağız konuşacağız. Şikayet ettiğin varsa konuşmanın yolunu bulacaksın.” dedi.

Geri kabul anlaşması ile Akdeniz'deki ölümlerin durdurulduğunu belirten Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en çok gurur duyduğu budur. Akdeniz’deki ölümleri durdurduk. Fasılların açılması, 3 milyon avro gelmesi gibi konularda tahahütte. Bizim söylediğimiz insan hayatı siyasi enstrüman aracı olmaz. Ama işbirliğinin çok boyutu var”