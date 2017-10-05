Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'taki gayrimeşru referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kalın, "Geri adım atarlarsa biz yine işbirliğini sürdürürüz" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ile ilişkilerin normalleşmesi için Ankara'nın şartlarını açıkladı.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bazı Avrupalı düşünürler Irak referandumunu desteklediler Katalonya’da sessiz Katalonyayı da İskoçya’yı da desteklesinler bunun sonu yok. Her etnik grubun devleti olmalı mantığı bu çağda mantıklı değil önemli olan halkın zenginlikten pay alması önemli. Bizim referandum muhalefetimiz Kürtlere karşı değildir. Böyle bağımsızlık referanduma başka grup girseydi Türkmenler veya Sunni Araplar biz yine karşı çıkardık bu ilkesel bir duruş. Geri adım atarlarsa referandumun hukuki geçerli olmadığını ki öyle Irak toprak bütünlüğü içinde kalmayı deklare ettikleri halde biz yine işbirliğini sürdürürüz” TRTHABER