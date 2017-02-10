'Gereksiz sezaryen yapan hastaneleri cezalandıracağız'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir otelde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) bağlı Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsünce düzenlenen çalıştaydaki konuşmasında, Türkiye genelindeki sezaryen oranları hakkında açıklamada bulundu.

Çok fazla gereksiz sezaryen doğumun gerçekleştiğini kaydeden Akdağ, "Sezaryen oranları özellikle özel hastanelerde çok yüksek. Toplam sezaryen oranları açısından özel hastanelerde yapılan doğumların 2016 yılında yüzde 71'i sezaryenle yapılmıştır. Özel hastaneler doğum falan yaptırmıyorlar, bu işe hassasiyetle eğilen kadın doğum uzmanları ve bu işe önem veren hastane yöneticileri dışında bu iş adeta bir gelenek halini almış. İhtiyaçtan tamamen çıkarılmış." ifadesini kullandı.

Üniversite hastanelerinin de bu orana yakın olduğunu dile getiren Akdağ, bunun sebeplerinin farklı olabileceğini, bu hastanelerde doğum sayılarının daha az olduğunu söyledi. Akdağ, devlet hastanelerinde ise bu oranın yüzde 38 düzeyinde gerçekleştiğini dile getirerek, bunun da yüksek olduğunu vurguladı.

Gereksiz sezaryene ceza gelecek

Akdağ, primer (ilk) sezaryen konusuna da değinerek, "Bunun üstüne çok odaklanıyoruz çünkü birinci doğum sezaryenle yapılırsa, sonraki doğumların normal doğumla yapılması güçleşiyor. Birinci doğumun normal doğum olarak yaptırılması, gerekmedikçe sezaryenin yapılmaması çok önemli." dedi.

Kamu hastanelerinde primer sezaryen oranın yüzde 16 olduğunu bildiren Akdağ, bu oranın üniversite hastanelerinde yüzde 36, özel hastanelerde ise yüzde 40 düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bu konuda cezai müeyyidelere de başvurulacağını dile getiren Akdağ şunları söyledi:

"Gereksiz sezaryen oranları en yüksek olan hastaneleri özür dileyerek söyleyeyim cezalandıracağız. Bu hususta elimizde mevzuat var. Gereksiz sezaryenin en yüksek yapıldığı hastanelerde bu sezaryen ameliyatlarına giren ekibi eğitime alacağız. Bununla ilgili mevzuatımız da var."