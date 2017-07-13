Genelkurmay'dan Kilis'teki yangına ilişkin açıklama

Genelkurmay Başkanlığından, Kilis'teki ikmal noktasında çıkan, bir kısım mühimmatın depolandığı konteyneri de etkisi altına alan yangının kontrol altına alındığı ve bölge emniyetinin sağlandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer verilen açıklamada, sabaha karşı Kilis'te konuşlu Seve ikmal noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Bir kısım mühimmatın depolandığı konteyneri de etkisi altına alan yangında can kaybının yaşanmadığı bildirilen açıklamada, "Olayın gerçekleştiği bölgenin emniyeti sağlanmış ve yangın kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili incelemelere devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.