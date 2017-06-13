Genelkurmay: Üç kişilik bir askeri heyet Katar’a gönderildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Katar'da daimi konuşlanmasına imkan sağlayan "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK'nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması"nın 15 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Ekim 2015'ten itibaren TSK unsurlarının Katar'da konuşlanması ile ilgili çalışmaların başlatıldığı vurgulanırken TSK unsurlarının konuşlanmasına yönelik ihtiyaçları yerinde tespit etmek, konuşlanılacak arazinin keşfini yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla 2015'ten itibaren iki ülke silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı ziyaretler yapıldığı ifade edildi.

"Heyet çalışmalarına Katar'da devam etmektedir"

"Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması"nın ise 28 Nisan 2016'da imzalandığı ve 7 Haziran 2017'de TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatılan açıklamada, böylece, TSK unsurlarının Katar'da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye'nin iç hukuk sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Konuşlanma çalışmalarının devamı niteliğinde son olarak dün üç kişilik bir askeri heyetin Katar'a gönderildiği belirtilen açıklamada, "Heyet, konuşlanma hazırlıkları ile ilgili keşif ve koordinasyon çalışmalarına Katar'da devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.