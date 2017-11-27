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Buradasınız : » » Genelkurmay Karargahı Davası sanık savunmalarıyla devam ediyor

Genelkurmay Karargahı Davası sanık savunmalarıyla devam ediyor

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlara ilişkin 221 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

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Genelkurmay Karargahı Davası sanık savunmalarıyla devam ediyor

Ankara 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay Karargahı Davası'nda, sanık savunmaları alınıyor.

Davada, haftanın ilk oturumu, eski Proje Subayı Sinan Yılmaz'ın savunması ile başladı.

Yılmaz, darbe girişimi gecesinde, sabaha kadar karargahtaki odasında kaldığını ve ışıkları söndürdüğünü söyledi.

Yılmaz, sanıklardan, eski Yarbay Gökhan Eski'nin “ortalık karışık odanıza geçin” sözleri üzerine kendisini odasına kilitlediğini ve hiç dışarı çıkmadığını öne sürdü.

Genelkurmay Karargah Davası'nda aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 sanıktan, yönetici oldukları belirtilen 45'i için, 2 bin 988 'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ankara, Genelkurmay Karargahı Davası
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