Genelkurmay 'Çatı Davası'nın sanıkları hakim karşısında



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, yeni getirilen sanıklardan Ali Feyyaz'a iddianamenin özetini okudu.

Duruşmaya sanıklardan Bilal Akyüz'ün savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde güvenlik önlemi için Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar görevlendirildi. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletildi.

Duruşmada dün, sanıklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü Albay Cemil Turhan savunma yapmıştı.

İlk celsede ise eski YAŞ üyesi Akın Öztürk ile eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin ifade vermişti.AA