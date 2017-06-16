Genelkurmay çatı davasında 20. celse başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın 20'nci celsesine başlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Davanın 20'nci duruşması, Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alpaslan Çetin'in savunmasıyla başladı.

Çetin'in olay günü darbeci Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin karargahı işgalinden sonra tüm gece boyunca diğer darbecilerle hareket ederek Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezinin kontrolünü sağladığı belirtiliyor.

Sanık Çetin'in, örgütün sözde atama listesinde bulunduğu dairede başkan yardımcılığından başkanlığa terfi ettirildiği ifade ediliyor.

Bugün, iddianamede darbe girişiminde Genelkurmay'a sivil kıyafetle giris¸ yaptıgˆı, uzun namlulu silahını alarak darbe faaliyetine katıldığı belirtilen sanık eski Binbaşı Asım Şanöz'ün de savunma yapması bekleniyor

Şanöz'ün, 15 Temmuz'da, aynı davada yargılanan sanıklar Sinan Sürer, Gökhan Balcı, Mustafa Mengi ve Abdurrahim Aksoy ile hareket ettiği, karargaha gelen sivil vatandas¸lara kars¸ı silah kullandığı ve darbe teşebbüsünde "fail" olarak yer aldığı ifade ediliyor.