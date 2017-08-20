Genelkurmay, bit pazarındaki madalyalar için harekete geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs Barış Harekatı'nı yürüten Türkiye'nin 16. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait madalya, madalyon, plaket ve rozetlerin Ankara'daki bit pazarında çıkmasının ardından harekete geçti.

Genelkurmay Askeri Tari̇h ve Strateji̇k Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı söz konusu eşyaları elinde bulunduran koleksiyoner Necati Doğan ile irtibat kurdu.

Eski genelkurmay başkanlarından Sancar'a ait bazı özel eşyaların, İskitler'de haftada bir kez kurulan bit pazarında olduğuna yönelik haberlerin ardından Genelkurmay Başkanlığı harekete geçti.

ATASE Daire Başkanlığı yetkilileri, "Kıbrıs Kahramanı" olarak tarihe geçen Sancar'ın anısına gereken saygının gösterilmesi için eşyaları elinde bulunduran koleksiyoner Doğan ile temas kurdu. Eşyaların niteliklerine ilişkin bilgi alan yetkililer, Sancar'ın ailesiyle de iletişime geçecek. Söz konusu eşyaların TSK tarafından alınmasının planlandığı öğrenilirken, bit pazarındaki eşyalar arasında genellikle Sancar'a ait rozet ve şiltlerin bulunduğu belirtildi.

"Onur Belgesi" de bulunuyor

Sancar'a ait bazı özel eşyalar, Ankara İskitler'de haftada bir kez kurulan bit pazarında fark edilmişti.

Sancar'a 1978'de NATO tarafından verilen plaket ile Güney Kore Savunma Bakanı Yu Jae Hung ve Japonya Meşru Müdafaa Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hiroichi Samejima tarafından takdim edilen madalyonların da aralarında yer aldığı 30 parça eşyayı, koleksiyoner Necati Doğan satın aldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı yönetti

Erzurum'da 1911'de dünyaya gelen Sancar, 1932'de Kara Harp Okulundan, 1934'te Topçu Okulundan mezun oldu.

Harp Akademisini 1942'de kurmay subay olarak bitiren Sancar, TSK bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptı.

Korgeneral rütbesi ile Kara Kuvvetleri Eğitim Kolordusu ve 9'uncu Kolordu Komutanlığı görevlerinin ardından 1969'da orgeneralliğe terfi eden Sancar, Jandarma Genel Komutanlığı, 2'nci Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürüttü. AA