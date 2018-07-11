Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanabilir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmen göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptı.

Erdoğan, Azerbaycan ve KKTC seyahatleri sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Çift başlılığı kararlılıkla aşacağız"

Erdoğan, Hulusi Akar’ın Genelkurmay Başkanıyken Savunma Bakanı olarak görevlendirmesini şu sözlerle değerlendirdi:

“2014 yılı sonunda Avrupa Birliği müktesebatına göre Genelkurmay Başkanlığı’nı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlama süreci ve gerekliliği vardı. O günden bugüne, biz Avrupa Birliği müktesabatında bir şeylere, tatsızlığa fırsat vermeyelim, diye bu işi pek kurcalamadık. Ama yeni yönetim sistemi içinde bu konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasına da değindi, çift başlılığın doğru olmadığını söyledi.

“Bunu artık bir yoluna koymamız lazım. Bunu kararlılıkla aşacağımızı tahmin ediyorum. Gerek Hulusi Akar Paşa’nın gerek ise Yaşar Güler Paşa’nın ve Ümit Dündar Paşa’nın birbirleri ile olan gönül bağları ve birliktelikleri “şüpheci nazar” ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır."

“Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır”

Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmadığını, aşıldığını belirten Erdoğan, "Milli Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin arasındaki ilişkiler çok daha dayanışmacı olacaktır. İnanıyorum ki karar alma sürecinde de bir sekteye fırsat vermeyecektir.” dedi.

“Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanabilir”

Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasıyla ilgili bir soruya “Bağlanabilir, hiçbir manisi yok.’’ diyerek cevap verdi ve ekledi:

‘’Dikkat ederseniz, Hulusi Akar Paşa’yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanı’nı, Kara Kuvvetleri Komutanı’nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı’nı atadık. Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Aslında devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez. Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, vekaleten olmaz dedik ve atamaları hemen yapalım diyerek, işi bitirdik.’’

Kaynak: TRT Haber