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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'ndan Moskova'ya kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'ndan Moskova'ya kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

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Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarından Moskovaya kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir araya geldi.

Görüşmenin gündeminde, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci yer aldı. 

Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı ile bir araya geldi

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın Moskova temasları kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldikleri belirtildi.

Görüşmenin yapıcı bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada, "Taraflar, Ortadoğu'daki son gelişmelerin yanı sıra ortak konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüşmüştü.

Görüşme talebi Rusya'dan gelmişti. 

TRT HABER/AA

Etiketler: suriye, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasim, rusya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cenevre, Astana
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