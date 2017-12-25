Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: TSK, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Günü mesajında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.



"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'ye yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir" dedi.

Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Şeref ve güvenle yaşadığımız bu aziz vatan; “Sarıkamış Harekâtı” gibi daha nice kahramanlık destanı sayesinde atalarımızın, bizlerin ve gelecek nesillerimizin ebedi yurdu olmayı sürdürecektir. TSK, şanlı tarihi ve milletinden aldığı güç ve ilhamla bugün de her türlü hava ve arazi koşullarında muharebe edecek imkan ve kabiliyete sahip olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, kutsal vatan topraklarına, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı daima görevinin başında ve milletinin emrindedir."

Kaynak: AA/TRT HABER