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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Etiketler: suriye sınırı, hulusi akar, Genelkurmay Başkanı, birlikler
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