Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Nevşehir ve Niğde'de patates hasadı başlıyor, fiyatlar daha da düşecek
FETÖ'nün sözde Çorum sorumlusu Aydın'da yakalandı
İyi Parti'de Kurucular Kurulu üyesi istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez'i kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında