Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan Rusya'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'la görüşmek üzere Rusya'ya gitti.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la yapacağı görüşmeye, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katılacak.
Moskova'daki kritik görüşmede ana gündem maddesi olası Afrin operasyonu olacak.
Görüşmede; bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüşmüştü.
Görüşme talebi Rusya'dan gelmişti.
TRT HABER/AA