  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları Derecik, Şemdinli ve Yüksekova’da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Derecik, Şemdinli ve Yüksekova’da birlik, karakol ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. 

Orgeneral Akar, bölgedeki birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi aldı ve direktif verdi.

Orgeneral Akar, bölücü terör örgütü yapılanmasının bertaraf edilmesi için operasyonların aralıksız devam ettiğini söyledi. 

Akar, TSK personelinin her türlü koşulda büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini, bu kapsamda son dönemde bölgede terör örgütlerinin ağır kayıplar verdiğini belirtti. 

Genelkurmay Başkanı Akar, mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını ifade etti. 

Orgeneral Akar, terörle mücadele konusunda TSK personeline başarılar diledi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, sınır, orgeneral hulusi akar, genelkurmay, denetleme
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