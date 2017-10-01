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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar İran'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar İran'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İranlı mevkidaşı Bakıri'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar İranda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İranlı mevkidaşı Muhammed Bakıri'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi.

Özel uçakla akşam saatlerinde Tahran'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı Mihrabad Havalimanı'nda İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Uluslararası İşlerden Sorumlu Tuğgeneral Kadir Nizami, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve Askeri Ataşe Albay Ömer Özgül karşıladı.

Yarın sabah saatlerinde düzenlenecek resmi askeri törenin ardından Akar ve İranlı mevkidaşı Bakıri'nin sınır güvenliği, terörle mücadele ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunacakları belirtildi.

Akar'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Savunma Bakanı Emir Hatemi ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İranlı mevkidaşı Bakıri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar İran'da
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