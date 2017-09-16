Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Arnavutluk'ta

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanları, 16-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek NATO Askeri Komitesi Genelkurmay Başkanları Toplantısı nedeniyle Tiran'a geldi.

Toplantı kapsamında Tugaylar Sarayı'nda genelkurmay başkanları için bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da katıldı.

Yarın başlayacak toplantı, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bardhyl Kollcaku'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Basına kapalı oturumların düzenleneceği toplantının açılışını ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın yapması bekleniyor.

Batı Balkanların güvenlik durumunun ele alınacağı toplantıda, NATO'nun "Kararlı Destek Misyonu"nun devamı için öneriler sunulacak.

NATO ittifakının teröre karşı mücadelesine de değinilecek toplantıda, 2018 yılı yaz döneminde göreve başlayacak NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanı da seçilecek.

Öte yandan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Savunma Bakanı Olta Xhaçka, NATO Askeri Komitesi Başkanı Petr Pavel ile ayrı ayrı görüştü.

Meta, toplantının Arnavutluk için "tarihi", ittifak için ise "çok önemli" olduğunu söyledi.