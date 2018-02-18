Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Afrin'de bulunan teröristlerin sonu hüsran olacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kilis ve Hatay bölgelerinde bulunan Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli çeşitli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınırda

"Afrin'de bulunan teröristlerin sonu hüsran olacak"

Operasyon birliklerine ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral Akar, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekatı” hakkında bilgi aldı ve direktifler verdi.

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Orgeneral Akar, TSK ile ÖSO birliklerinin faaliyetlerin şeffaflıkla yürütüldüğünün altını çizerek, "Afrin'de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonlarının hüsran olacaktır." dedi.

Akar, bu anlayışla tüm personel, silah, araç ve gereçlerin en etkin şekilde kullanılması için azami gayret gösterildiğini, Zeytin Dalı Harekatı’nın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar şunları söyledi:

"Bu harekat ile dost ve kardeş Suriye halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerinin hedeflenmektedir. “Afrin Afrinlilerindir” gerçeğinden hareketle Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak harekat başarılı bir şekilde devam etmektedir."

Kaynak: TRT Haber