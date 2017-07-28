Genelkurmay Başkanı Akar'ın Şırnak ve Hakkari ziyareti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, bugün Şanlıurfa'dan Şırnak’a geçerek 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu, ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Akar ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla, 1’inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı Çakırsöğüt, 6’ncı Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Akçay ve 3’üncü Taktik Piyade Tümen Komutanlığı Yüksekova'da inceleme ve denetlemelerde bulundu.