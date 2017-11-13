Genelkurmay Başkanı Akar'ın eski yaveri önceki ifadelerini reddetti

Ankara Sincan'daki Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda aralarında darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen isimlerin de bulunduğu 221 sanıklı Genelkurmay Karargahı Çatı Davası'na devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eski emir subayı sanık Levent Türkkan savunma yapıyor.

Levent Türkkan, Orgeneral Akar'ı darbe girişimine destek vermesi için ikna etmeye çalışan eski tümgeneral Mehmet Dişli ile birlikte hareket etmek ile suçlanıyor.

Sanık Türkkan, savunmasında, el yazısı ile verdiği ifade de dahil olmak üzere önceki tüm ifadelerini reddetti.

Sanık Türkkan, ilk ifadesinde Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatını itiraf etmişti.

Duruşma, Türkkan'ın çapraz sorgusu ile devam ediyor.